        Haberler Magazin Sevcan Orhan ve belediye başkanı sevgilisi Görkem Duman'ın tatili tepki çekti- Güncel magazin haberleri

        Sevcan Orhan ve belediye başkanı sevgilisi Görkem Duman'ın tatili tepki çekti

        İzmir Buca Belediyesi'nde maaş krizi devam ederken Başkan Görkem Duman, yılbaşı tatili için şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası'na gitti. Duman'ın görüntüleri tepkiyle karşılandı

        Giriş: 31.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:53
        Tepki çeken tatil
        İzmir'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirterek, başladıkları eylemi sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ana birimlerde iş bırakıldı.

        Maaşlarının yatmaması nedeni ile Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere neredeyse tüm birimlerde iş bırakıldı. Böylece ilçede dün itibarıyla çöpler yeniden toplanmamaya başladı. DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Sevcan Orhan - Görkem Duman
        Sevcan Orhan - Görkem Duman

        Çalışanların basın açıklaması yaptığı sırada Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile yılbaşı tatili için Phuket Adası'na gittiği ortaya çıktı.

        Çifte tatilde eşlik eden arkadaşları ve Sevcan Orhan, tepkiler sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüleri sildi.

        Sevcan Orhan'ın, Buca Belediyesi'nin 29 Ekim 2024'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde sahne aldığı öğrenildi.

        Görkem Duman, Sevcan Orhan ile yer aldığı fotoğrafları da sosyal medya sayfasında paylaşmış.

