Sevcan Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile aşk yaşayan genç oyuncu sosyal medya hesabından birlikteliklerini duyurdu. İşte Sevcan Yaşar hakkında detaylar
SEVCAN YAŞAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Sevcan Yaşar (d. 1990, İzmir),Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.
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