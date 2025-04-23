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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ercüment Solmaz kız arkadaşı Sude'ye giderken alkollü sürücü öldürmüş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!

        Sakarya'da, yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giderken otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Ercüment Solmaz hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp gelen Solmaz'ın kız arkadaşı Sude, "Benim yüzümden öldü" diyerek gözyaşı döktü. Kazanın ardından kaçıp yakalanan sürücü 38 yaşındaki H.B.'nin yapılan testinde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 07:46 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:58
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        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
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        Sakarya'da kaza, dün saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkiinde meydana geldi. H.B.'nin (38) kullandığı otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz’ın (21) yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı. Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi.

        SÜRÜCÜ DURMAYIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre otomobil sürücüsü H.B., durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ercüment Solmaz, 21 yaşında hayata veda etti.
        Ercüment Solmaz, 21 yaşında hayata veda etti.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, "Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü" dedi.

        ONU GÖRMEYE GİDİYORMUŞ

        Karasu’da oturan Solmaz’ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi.

        SÜRÜCÜ 156 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Solmaz'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan H.B., Karasu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera ve PTS incelemesi sonucu saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandı. H.B.'nin yapılan testinde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        "HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPTIM" PAYLAŞIMI

        Öte yandan, Solmaz'ın önceki gece sosyal medya hesabından, "Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım" yazılı video paylaştığı görüldü.

        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret! Haberi Görüntüle
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