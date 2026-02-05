Habertürk
Habertürk
        Sevgililer Günü coşkusu AKM'de

        Sevgililer Günü coşkusu AKM'de

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 7 Şubat tarihinde dünyaca ünlü Janoska Ensemble'ın sınırları aşan "Janoska Style" yorumuyla Sevgililer Günü coşkusuna ev sahipliği yapacak...

        Giriş: 05.02.2026 - 01:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:04
        Sevgililer Günü coşkusu AKM'de
        Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble, Sevgililer Günü’ne özel konseriyle 7 Şubat Cumartesi günü müzikseverlerle buluşacak. Topluluk, büyük ses getiren albümleri “Vivaldi: The Four Seasons – Janoska Style” ile klasik müziğin en tanınmış eserlerinden biri olan Vivaldi’nin Dört Mevsim’ini özgün yorumlarıyla sahneye taşıyacak.

        Klasik, caz ve çigan müziğini harmanladıkları kendilerine özgü “Janoska Stili” ile tanınan topluluk, doğaçlamaya dayalı sanatsal yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce Deutsche Grammophon etiketiyle yayımlanan albümleriyle altın plak kazanan Janoska Ensemble, bu kez barok müziğin zamana meydan okuyan başyapıtlarından Dört Mevsim’i yeniden yorumlayacak.

        Vivaldi Seasons "In Janoska Style" Janoska Ensemble Sevgililer Günü Konseri; 07 Şubat saat 21:00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        #Sevgililer Günü
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Janoska Ensemble
