Sevgililer günü günah mı? Diyanet'e göre sevgililer günü caiz mi?

Kökeni Hristiyan bir azize dayanan bu günü kutlamak, İslam inancıyla ne kadar bağdaşır? Bir Müslümanın eşine veya nişanlısına 14 Şubat'ta hediye alması, onu "başka kavimlere benzemek" yasağına sokar mı? Yoksa bu sadece kültürel bir alışkanlık ve masum bir jest midir? Sosyal baskı ile dini hassasiyetler arasında kalan çiftlerin, özellikle de gençlerin arama motorlarında en sık yanıt aradığı "Sevgililer Günü günah mı, Diyanet'e göre 14 Şubat'ı kutlamak caiz mi?" soruları, modern zamanların en popüler fıkhi polemiklerinden biridir.

İslam dini, sevgiyi ve muhabbeti asla yasaklamaz; aksine "Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz" buyuran bir Peygamberin ümmeti için sevgi, imanın bir cüzüdür. Ancak İslam'ın yasakladığı şey, inanç esaslarına aykırı olan kökenlere sahip adetlerin körü körüne taklit edilmesi ve sevginin haram dairede (nikahsız ilişkilerde) yaşanmasıdır. 14 Şubat'ın tarihçesine bakıldığında Aziz Valentine efsanesi ile karşılaşılması, dindar kesimlerde "gavur adeti" algısını güçlendirir. Bu yazımızda, Sevgililer Günü'nün tarihsel kökenini, İslam'daki "teşebbüh" (benzeme) kavramının sınırlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özel günler ve hediyeleşme konusundaki genel yaklaşımını ve bir Müslümanın eşine sevgisini nasıl göstermesi gerektiğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

"BİR KAVME BENZEYEN ONLARDANDIR" HADİSİ VE TEŞEBBÜH İslam fıkhında, başka dinlerin ve kültürlerin adetlerini taklit etmek "teşebbüh" olarak adlandırılır ve Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır" hadisiyle yasaklanmıştır. Ancak alimler, bu benzemenin sınırlarını çizerken niyetin ve eylemin içeriğine bakarlar. Eğer bir Müslüman, 14 Şubat'ı "Aziz Valentine'in hatırasını yaşatmak" veya "Hristiyanların kutsal gününe saygı duymak" niyetiyle kutlarsa, bu kesinlikle haramdır ve imana zarar verir. Ancak günümüzde bu gün, dini anlamından tamamen sıyrılmış, seküler ve küresel bir "hediyeleşme günü"ne dönüşmüştür. İnsanlar hediye alırken Aziz Valentine'i anmazlar. Bu nedenle, sırf eşine hediye aldığı veya yemeğe çıktığı için bir Müslümanın "dinden çıktığını" söylemek ağır bir itham olur. Yine de kökeni itibariyle şaibeli olan bu günü, sanki İslam'ın bir bayramıymış gibi coşkuyla kutlamak, "mekruh" (hoş olmayan) ve sakıncalı görülmüştür. NİKAHSIZ İLİŞKİLER VE HARAM SEVGİ Sevgililer Günü'nün İslam açısından en problemli yanı, sadece tarihsel kökeni değil, günümüzde teşvik ettiği yaşam tarzıdır. İslam'da kadın ve erkek arasındaki özel ve romantik ilişki, sadece "nikah" (evlilik) çatısı altında meşrudur. Flört etmek, nikahsız beraberlikler yaşamak veya "sevgili" hayatı sürmek dinen caiz değildir.