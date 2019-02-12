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Sevgililer Günü hediyesi bayan için ne alınabilir? Sorusu en sık aranılan konu başlıklarından biri oldu. Sevgililerine hediye almakta kararsız kalan erkek partnerler için bayan hediye önerilerini haberimizde derledik...
SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ BAYANLAR İÇİN
Sevgililer Günü'nde bayanlara hediye almak için öncelikle eşinizin ve ya sevgilinizin tarzını bilmenizde fayda var.
Nostaljik ürünler için;
Plak ve Pikap Kutusu
Vintage elbiseler
İnstax Mini Fotoğraf Makinesi
Kolye, yüzük, küpe, saat
Çiçek seven bayanlar için;
Orkide,
papatya,
İsminin baş harfi ile dizilmiş gül kutusu
SEVGİLİLER GÜNÜ BAYANLAR İÇİN MESAJLAR
Ömrüm iyiki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem
En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun
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