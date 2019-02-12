Barınak, kampanyaya katılan insanların eski sevgililerinin isimlerini somon balıklarının üzerine yazacak. Daha sonra bu balıklar ayılar tarafından parçalanacak.

"Kalbinizi kıran birinden intikam alma fırsatını kaçırdınız mı? Kodi ile Yak isimli ayılar intikam almanıza seve seve yardımcı olur" sloganıyla duyurulan kampanyaya katılmak için barınağa 20 dolar bağış yapılması gerekiliyor.