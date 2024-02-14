Sevgililer Günü'nde eşine 'ızgara buketi' gönderdi

İlk kez böyle bir istekle karşılaştığını belirten Boz, "Müşterim et ve tavuk ızgaradan oluşan bir buket siparişi verdi. Biz de bunun üzerine ızgara buketini hazırladık ve güzel oldu. İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer. Afiyet olsun" diye konuştu.