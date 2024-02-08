Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 14 Şubat hediye önerileri
Sevgililer Günü planı yapmaya hazırlanan pek çok çift, bu yıl 14 Şubat'an hangi güne denk geleceğini merak ediyor. Tarihçesi milattan sonra 3'üncü yüzyıla kadar dayanan bu özel günde, sevgililer birbirlerine hediyeler alıp süprizler yapıyor. Peki 2024 yılı Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...
Yılın en romantik günü olarak kabul edilen Sevgililer Günü'ne, sayılı günler kaldı. Şubat ayının ilk haftasının bitmesiyle, "14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?" sorusu merak konusu oldu. İşte, Sevgililer Günü tarihi ve diğer detaylar...
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla, çiftlerin birbirine ne hediye alacağı sosyal medyada araştırılıyor. İşte, alınabilecek hediyeler..
ERKEKLER İÇİN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
1) Gömlek, ceket, palto
2) Kol saati
3) Çakmak
4) Anahtarlık
5) Tesbih
KADINLAR İÇİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
1) Çanta
2) Kolye
3) Buket çiçek
4) Oyuncak ayı
5) Müzik kutusu
SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur.
Sevgililer Günü, Türkiye'de ilk kez 1981 yılında Hıncal Uluç üzerinden anlam kazandı. Ülkemizin yokluk dönemlerinde Hıncal Uluç'un eşi Holly hiçbir şey bulamamaktan dolayı sıkılıyordu ve Amerika'ya dönmek istiyordu.
Hıncal Uluç dönmeye yanaşmayınca da Holly Amerikan adetlerini Türkiye'ye getirmeyi uygun gördü. St. Valentine's Day de Holly sayesinde Hıncal Uluç üzerinden Türkiye'ye Sevgililer Günü olarak uyarlandı.
Öte yandan Arabistan, Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran, Pakistan gibi ülkelerde Sevgililer Günü'nün kutlanması yasaktır.