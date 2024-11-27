Sevgilisine işkence yaptı! Olay, Konya'da meydana geldi. Konya'da bir genç, ayrıldığı sevgilisine iddiaya göre çifte kabus yaşattı. Önce birlikte bindikleri araçta sonra da götürdüğü evde öldüresiye dayak attı. Canını zor kurtaran üniversite öğrencisi genç kız, o vicdansızın serbest bırakıldığını öğrenince kulaklarına inanamadı.

Habertürk Giriş: 27.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:07 facebook

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