Sevgilisinin ismini alnına dövme olarak yaptırdı internette viral oldu!

Genç kadının bu kararı sosyal medyada fazlasıyla eleştirildi ve insanlar ona 'pişman olacağını' yazdı. Normal kullanıcıların yanı sıra dövme sanatçıları da videoyu olumsuz karşıladı.

Ana gelen tepkiler üzerine şöyle dedi: Herkes bana bundan pişman olacağımı söylüyordu ve aynaya her baktığımda sanki... aşık oldum.

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Konu o kadar büyüdü ki Ana, birçok haber sitesinde ve gazetede yer aldı. Ancak geçen hafta yayınladığı yeni bir video ile herkese ters köşe yaptı.

Ana, videoda dövmesini silerek, geçici olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: Erkek arkadaşımın ismini vücuduma yaptırdığım video viral oldu ve herkes bunu konuştu. Bütün interneti kandırmamın tek sebebi; tüm vücudunu dövme ile kaplamak isteyen genç arkadaşlara bir mesaj vermekti.