Sevginin evrensel dili olan kalp sembolü neden aslında "kalbimize" hiç benzemiyor? Kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor!

Silfiyum o dönemde hem yemeklerde baharat hem de oldukça etkili bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılıyordu. Cinsellik ve aşkla bu kadar yakından ilişkili olan bu bitkinin şekli, zamanla sevginin de sembolü haline gelmiş olabilir. Öyle ki bu bitki çok değerli olduğu için dönemin madeni paralarına bile şeklini vermişti.