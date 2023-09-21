Çocukluğumuzun sevilen çizgi filmi Taş Devri (Çakmaktaşlar) hakkında bilinmeyenler
1960'lı yıllarda yapılmış bir çizgi film olan Taş Devri zamanının ötesine geçerek birçok nesle hitap etmeyi başarmış bir yapıttır. Çizgi film o kadar başarılı oldu ki iki adet gerçek filmi bile yapıldı. İşte Çakmaktaşlar (Taş Devri) hakkında bilinmeyenler.
TAŞ DEVRİ ASLINDA ÇOK FARKLI BİR ÇİZGİ FİLM OLACAKTI
Taş Devri'nin yaratıcılarında Joseph Barbera ve William Hanna, geçmiş zamanda geçen bir hikaye anlatmak istiyordu. Akıllarına ilk gelen fikir ise millatan sonra 60 yılında Roma İmparatorluğu'nda yaşayan bir aileydi ve bu fikri daha sonra "The Roman Holidays" çizgi filminde gerçekleştirdiler.
Akıllarına gelen bir diğer fikir ise 17. yüzyılda yaşayan kızılderili bir aileydi ancak bu fikrin çok da kapsayıcı olmayacağına karar verdiler ve daha da eski dönemlere gitmeye karar verdiler.
Taş Devri (The Flintstones) ilk ismi The Flagstones'du ancak kanal bu ismi beğenmeyerek The Flinststones (Çakmaktaşlar) ile değiştirdi.
JETGİLLER VE TAŞ DEVRİ ÖZEL BİR BÖLÜMLE BİR ARAYA GELDİ
1962-1963 yılları arasında yayınlanan Jetgiller yine Joseph Barbera ve William Hanna tarafından tasarlandı. Taş Devri ile benzer bir hikaye ye sahip olan Jetgiller uzak bir gelecekte hayatlarını sürdürüyordu.
1987 yılında yayınlanan The Jetsons Meet The Flintstones isimli iki saatlik özel bölümle iki çizgi film bir araya gelerek yayınlandı. Hikayede Jetgiller makinasına binerek yanlışlıkla Taş Devri'ne gidiyor.
KARAKTERLER GERÇEK MAĞARA ADAMLARINA BENZEYECEKTİ
Taş Devri'nin ana karakterlerinden olan Barney ve Fred'i çizen Ed Benedict, ilk olarak karakterleri gerçek bir mağara adamına benzetti. Ancak Joseph Barbera bu çizimleri beğenmedi ve bugünkü haline getirilmesini istedi.
TAŞ DEVRİ'NİN İKİ TANE FİLMİ YAPILDI
The Flintstones çizgi filmi, yayınlandığı dönem büyük bir başarı yakaladı ve sonraki yıllarda canlı oyuncuların yer aldığı iki film ile ekranlara geldi.
FRED VE WİLMA EKRANLANDA GÖRÜLEN İLK GERÇEK ÇİFT
ABD ekranlarında uzun yıllar boyunca evli olsalar bile bir kadın ve erkeğin aynı yatak içerisinde uyuyarak gösterilmesine izin verilmedi. Bu yasak ilk kez 1947-1950 yılları arasında yayınlanan Mary Kan ve Johnny komedi dizi ile yıkıldı. Bu diziden sonra aynı yatağa giren çift olarak gördüğümüz ilk yapım Taş Devri oldu.
ÇAKIL BEBEK ŞİRKET TARAFINDAN ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUK SEÇİLDİ
Taş Devri çizgi filminin ilk taslaklarında ailenin bebeği Çakıl'ın erkek olması planlanmıştı. Ancak şirket Çakıl bebeğin oyuncaklarının kız çocuğu olursa daha çok satılacağını düşünerek kız olmasını istedi.
"YABBA DABBA DOO!" REBİLİĞİ SESLENDİRMENİN DOĞAÇLAMASIDIR
Orijinal Taş Devri senaryosunda neşe nidası olarak bilinen "Yabba dabba doo!" repliği aslında sadece "Yahoo!" dan oluşuyordu. Fred karakterini seslendiren Alan Reedd repliği görünce kendi doğaçlamasını ekliyor ve herkesin hoşuna gidiyor
HENÜZ YASAL DEĞİLKEN TAŞ DEVRİ'NDE SİGARA REKLAMI YAPILDI
ABD'de 1970 yılında çıkan Halk Sağlığı Sigara İçme Yasasından önce sigara reklamları her yerde serbestti ve bu reklamlardan bir tanesi Taş Devri çizgi filminde de yapıldı.
Kaynak: Mental Floss, The Things