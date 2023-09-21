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FRANSA NICE SAHİLİ Nice, Fransa'nın Paris'ten sonra en turistik bölgesidir. Antalya'da yine İstanbul'dan sonra turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden birisi.

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İZMİR VE SELANİK BENZERLİĞİ İzmir ve Selanik'te bir dönem her iki şehirde de aynı milletler yaşadı. Mübadele döneminde İzmir'deki Rumlar Selanik'e göçerken orada bulunan Türkler de İzmir'e geldi.