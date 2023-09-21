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        Haberler Dünya Adeta Türkiye'nin ikizi gibi olan ülke şehirleri: Lizbon tıpkı İstanbul!

        Türkiye'nin ikizi gibi olan ülke şehirleri: Lizbon aynı İstanbul!

        Türkiye'nin benzersiz bir ülke olduğu eskiler tarafından birçok kez söylenir. Dört mevsimin bir arada yaşandığı memleketimizde, dünyada bulunan pek çok şehrin benzeri bulunuyor. Örneğin Portekiz'in başkenti Lizbon, şehir yapısıyla tıpkı İstanbul'a benzer. İşte Türkiye'ye ikiz gibi benzeyen ülke şehirleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:35
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        İSTANBUL'UN İKİZİ LİZBON

        Portekiz'in başkenti Lizbon tıpkı İstanbul gibi Akdeniz iklimine sahip. Lizbon iki kıtayı birbirinden ayırmıyor ancak şehri ikiye ayıran Tagus Nehri, İstanbul Boğazı'na oldukça benziyor.

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        LİZBON'UN DA YEDİ TEPELERİ MEŞHUR

        Lizbon'da tıpkı İstanbul gibi tepeler üzerine kurulmuş bir şehir. Hatta bazı tepelerde İstanbul manzarasına benzer yerler görmek mümkün.

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        NOSTALJİK TRAMVAYLAR BİLE AYNI

        İstanbul'un simgelerinden birisi olan nostaljik tramvayları Lizbon'da da görmek mümkün.

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        Her iki şehirde de bulunan tramvayların yanı sıra füniküler hizmeti de bulunuyor.

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        LİZBON MANZARASI

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        İSTANBUL MANZARASI

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        AH-SHI-SLE VE KAPADOKYA

        ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan "Ah-Shi-Sle" Navajo dilinde "gri tuz" anlamına geliyor. Ah-Shi-Sle-Pah'ın Kapadokya'dan farkı ise bölgede dinozor fosillerinin bulunması.

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        BERAT VE AMASYA

        Arnavutluk'un Berat şehri evlerinin mimarisi ve yapısı ile tıpkı Amasya'nın Safranbolu evlerini andırıyor. Berat'ta bulunan eski şehir Mangalem mahallesi 2008 yılında Dünya Mirasları listesi'ne dahil edildi.

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        ANTALYA KONYAALTI SAHİLİ

        Antalya sahilleri ile Fransa'nın en büyük 5. kenti Nice oldukça benzerdir. İki ülkenin de güneyinde yer alan tatil merkezleri uzun sahil şeritleri ile meşhur.

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        FRANSA NICE SAHİLİ

        Nice, Fransa'nın Paris'ten sonra en turistik bölgesidir. Antalya'da yine İstanbul'dan sonra turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden birisi.

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        İZMİR VE SELANİK BENZERLİĞİ

        İzmir ve Selanik'te bir dönem her iki şehirde de aynı milletler yaşadı. Mübadele döneminde İzmir'deki Rumlar Selanik'e göçerken orada bulunan Türkler de İzmir'e geldi.

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        SELANİK

        İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı ile Selanik'teki Aristotales Meydanı çok benzerdir. İki şehirdeki kordon birbirine benzer ve en önemli simgeleri kuledir.

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        BURSA VE SARAYBOSNA

        Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Bursa birçok açıdan birbirine benziyor. Osmanlı etkisinin görüldüğü Saraybosna'da camiler, evler, hanlar sıklıkla görülür.

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        SARAYBOSNA

        Mimarinin yanı sıra yemek kültürü de benzer özellikler gösterir. Saraybosna'da Türk kahvesi ve börek gibi sevilen kültürel yemek ile içecekler görmek mümkün.

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        MATERA VE MARDİN

        İtalya'nın güneyinde kalan Matera, Mardin'e neredeyse birebir benziyor. Evlerin mimari yapısı,dar sokaklar ve çıkıntılı taşlar ilk bakışta göze çarpıyor.

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        MATERA

        Özerk bölge olan Matera, Basilicata eyaletinin başkenti Sassi di Matera olarak geçer, nüfusu ise 60 bindir. Mardin'in her sokağı Orta Çağ'ı andırır ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alır.

        Kaynak: Webtekno

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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