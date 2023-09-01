Sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 9 melez köpek
Köpekler hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her köpek ırkı kendine özgüdür ancak 'melezleme' ismi verilen yöntemle, ırkların genetik çeşitliliğinden yararlanılır ve ortaya daha önce eşi benzeri görülmemiş sevimli köpekler çıkar.
"Avustralyalı-Alman çoban köpeği Logan."
"Bu yarı corgi yarı Golden Retriever."
"Hunneem'le tanışın! Benim 7 aylık; Alman Çoban ve Shar Pei karışımım. Oldukça eşsiz."
"Alman çoban köpeği ve Golden Retriever karışımı. Aşırı tatlı."
"Rottsky yavruları 13 haftalık."
Avustralya Sığır Köpeği, harika çillere sahip.
"Ailemin yeni köpek yavrusu! Keeshond Amerikalı ve Eskimo karışımı!"
Bu Teriyer karışımında Retriever, Pitbull ve Chow Chow var ve onu tıpkı Scooby-Doo'ya benzetiyor!
"Loki tam Scooby Doo modunda."
Chow Chow ile Shar Pei'nin melezlenmesi sonucunda tombul, küçük bir bebek elde edilir.
"Bu Jasper. Yürümeyi ve uzun araba yolculuğunu seviyor."
Kaynak: Reddit