Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 9 melez köpek

        Sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 9 melez köpek

        Köpekler hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her köpek ırkı kendine özgüdür ancak 'melezleme' ismi verilen yöntemle, ırkların genetik çeşitliliğinden yararlanılır ve ortaya daha önce eşi benzeri görülmemiş sevimli köpekler çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Avustralyalı-Alman çoban köpeği Logan."

        2

        "Bu yarı corgi yarı Golden Retriever."

        3

        "Hunneem'le tanışın! Benim 7 aylık; Alman Çoban ve Shar Pei karışımım. Oldukça eşsiz."

        4

        "Alman çoban köpeği ve Golden Retriever karışımı. Aşırı tatlı."

        5

        "Rottsky yavruları 13 haftalık."

        6

        Avustralya Sığır Köpeği, harika çillere sahip.

        7

        "Ailemin yeni köpek yavrusu! Keeshond Amerikalı ve Eskimo karışımı!"

        8

        Bu Teriyer karışımında Retriever, Pitbull ve Chow Chow var ve onu tıpkı Scooby-Doo'ya benzetiyor!

        "Loki tam Scooby Doo modunda."

        9

        Chow Chow ile Shar Pei'nin melezlenmesi sonucunda tombul, küçük bir bebek elde edilir.

        "Bu Jasper. Yürümeyi ve uzun araba yolculuğunu seviyor."

        Kaynak: Reddit

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması