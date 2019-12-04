Şevkat Yerimdar 2 filmi oyuncuları kimler? Şevkat Yerimdar 2 filminin konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığımız oyuncular yer alıyor. İşte, Şevkat Yerimdar 2 filmine dair detaylar...

ŞEVKET YERİMDAR 2 FİLMİNİN KONUSU

Pelin'le evlenecek olan Şevkat düğün yapmak için dedesinden miras kalan Kale Mahallesi'ndeki evi satmak amacıyla Ankara'ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir, fakat talihsiz aşık Sarper'in arabasının önüne atlaması ile işler değişir.

ŞEVKET YERİMDAR 2 OYUNCULARI KİMLER?