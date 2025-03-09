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        Haberler Spor Diğer Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu!

        Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyayı kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:51
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        Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu!
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        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan’ın Osijek kentinde 7-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda “10M Havalı Tabanca Büyük Kadınlar” kategorisinde Türkiye adına yarışan ay-yıldızlı sporcu Şevval İlayda Tarhan, altın madalyanın sahibi oldu. Şevval İlayda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puan elde etti.

        BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı DR. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

        “Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 M havalı tabanca finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan’ı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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