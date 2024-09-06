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        Haberler Magazin Şevval Sam'dan sahnede motosiklet sürprizi - Magazin haberleri

        Şevval Sam'dan sahnede motosiklet sürprizi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden biri olan NG Afyon MotoFest, 2'nci gününde de büyük bir heyecan yaşattı. Katılımcılar, adrenalin dolu etkinlikler ve çeşitli stantlarla dolu festivalde yoğun ilgi gösterdi. Festivalin 2'nci akşamında Şevval Sam sahne aldı ve Karadeniz rüzgarları estirerek binlerce hayranına sevilen şarkılarını sundu. Ayrıca, Sam sahneye kendi motosikletini getirerek motor tutkunlarına sürpriz yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:11
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        Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivallerinden biri olan NG Afyon MotoFest, ikinci gününde de coşkulu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İkinci günün sahne açılışında DJ Aslı Polat sahne alarak alandaki coşkuyu daha da artırdı. Polat'ın müthiş davul ve bateri performansı, festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerin alkışları ve danslarıyla renklenen etkinlikte, eğlence ve ritim zirveye taşındı.

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        ŞEVVAL SAM, SAHNEYE MOTOSİKLETİYLE DAMGA VURDU

        NG Afyon MotoFest'in ikinci gecesinde sahne alan Şevval Sam, Karadeniz'in esintilerini şarkılarıyla buluşturdu ve izleyicilere büyüleyici bir müzik şöleni sundu. 'Hey Gidi Karadeniz', 'Ander Sevdaluk' ve 'Ben Seni Sevdiğimi' adlı eserlere yaptığı yorumlarıyla akıllarda yer edinen sanatçı, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Afyonlulardan yoğun alkış aldı.

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        Yoğun katılım gösteren binlerce kişi, Şevval Sam'ın enerjik ve etkileyici performansıyla müzik dolu bir akşamın keyfini çıkardı. Sam, şehre duyduğu sevgiyi vurgulayara; "Afyonkarahisar'da olmak ve Motofest gibi bir etkinlikte sahne almak benim için büyük bir keyif. Burada, bu güzel atmosferde hayranlarımla buluşmak beni çok mutlu ediyo" dedi. Sam, festivalin coşkusuna ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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        STANTLARDA YOĞUN İLGİ, AKROBASİ GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ

        Festival alanında kurulan yaklaşık 100 stant, ziyaretçilerin akınına uğradı. Motosiklet ekipmanları, aksesuarlar, el yapımı ürünlerin yanı sıra Afyonkarahisar mutfağının gastronomik lezzetleri ile dolu dolu olan stantlar, katılımcılar için vazgeçilmez bir durak haline geldi. Festivalin cazibesini artıran bir diğer unsur ise adrenalin dolu akrobasi gösterileri oldu. Profesyonel sporcuların gerçekleştirdiği nefes kesici motosiklet şovları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak heyecanı zirveye taşıdı.

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        FESTİVAL 8 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

        Festival boyunca misafirlere geniş kamp olanakları sunan NG Afyon Motofest, çeşitli stantları, çadır ve kamp alanlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe bir festival deneyimi sunan NG Afyon MotoFest, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de dinlendirici anlar yaşatıyor.

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        8 Eylül 2024'e kadar devam edecek olan NG Afyon MotoFest, zengin etkinlik programı, eğlenceli aktiviteler ve unutulmaz konserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festivalin üçüncü günü ise ünlü sanatçılar Nova Norda ve Madrigal grubu sahne alacak.

        Festival boyunca önemli markaların çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

        6 Eylül 2024 Cuma: Nova Norda - Madrigal
        7 Eylül 2024 Cumartesi: Gökhan Güney (Ustalara Vefa)- Sefo
        8 Eylül 2024 Pazar: DJ Ertem Kınay - Sıla

        #Şevval Sam
        #motofest
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