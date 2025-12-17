Şevval Sam'ın ilk işi cilt bakımı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şevval Sam, sabahın erken saatlerinde Bebek’te objektiflere yansıdı. Güne, kişisel bakımıyla başladığını belirten Sam, kendisini görüntüleyen muhabirlere karşı samimi ve acelesi olan bir tavır sergiledi.

Cilt bakımından yeni çıktığını dile getiren Şevval Sam; "Arkadaşlar, bakım yaptırdım, şimdi konuşmayalım. Şurada kısa bir işim var, onu halledip hemen gideceğim" dedi. Sam, kısa süren işinin ardından hızlıca aracına yönelerek oradan ayrıldı.