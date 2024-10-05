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        Haberler Yaşam Seyahatname ve Dede Korkut hikayelerine konu olan yer!

        Tarihi kervan yolundaki 'Ağaçbaşı Turbalığı'nda sonbahar

        Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi ve Dede Korkut hikayelerine konu olan Ağaçbaşı Turbalığı'nda sonbahar renkleri kendini gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:58
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        Trabzon'dan geçen İpek Yolu'nun bir kolu olan tarihi Sürmene-Bayburt kervan yolu, sonbaharda kırmızı, yeşil ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

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        Antik çağdan 1970'e kadar aktif olarak kullanılan kervan yolu, Trabzon'un tarih turizmi açısından önemli bir konumda yer alıyor. Yolun geçtiği havzada 5 kale, bir kısmı aktif kullanılan 7 tarihi kervan hanı, 10'dan fazla tarihi cami, 3 kilise, köprüler ve çeşmeler bulunuyor.

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        Yer yer taş yolları mevcut olan güzergah, üzerindeki tarihi yapıların yanı sıra çevresindeki 30'dan fazla yaylalar ile doğa fotoğrafçılığı, yürüyüş ve kamp yapmak isteyenleri yılın her mevsimi ağırlıyor.

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        Karadeniz manzaralı bir sırt üzerinden geçilen rota, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi ve Dede Korkut hikayelerine konu olan Ağaçbaşı Turbalığı doğal sit alanını da bünyesinde barındırıyor.

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        Kervan yolu üzerinde yer alan yaylalardan henüz ayrılmayan besiciler, kış mevsimine sayılı günler kala hayvanlarını taze otlarla buluşturmaya devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilerek yaylalardaki evlerine geri dönenler ise manzara ve doğanın tadını çıkarıyor.

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        "BURADA BU GÜZELLİĞİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Turbalığa 9 kilometre uzaklıktaki Köprübaşı ilçesine bağlı Arpalı Mahallesi'nde yaşayan Resul Ulusoy, sonbaharda bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

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        "Özellikle son 10 gündür buranın belki de en güzel hava şartlarının olduğunu söyleyebilirim. Burada bu güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 ay daha buradayız. Daha sonra kış şartları ağır geçeceğinden isteseniz de duramazsınız.

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        Sonbaharla artık dönüş hazırlıklarımız başladı. Gelecek seneye hazır olacak şekilde çalışıyoruz. Ayrıca sabah ve akşamları yürüyüş yapıyoruz. Dağların güzelliğini görüyorsunuz. Bugünler en berrak anların olduğu zamanlar."

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        Musa Kırveli ise çiftçi olarak sonbaharı sevdiklerini, kış öncesinde 70 büyükbaş hayvanı için hazırlıklara devam ettiğini anlattı.

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        Hayvanlarının yaklaşık 1 ay daha merada otlayabileceğini ifade eden Kırveli, "Kış geldiğinde de hayvanlarla birlikte Sürmene ilçesine döneceğiz. Daha sonra mayıs ayında tekrar buraya geri dönmek için bekleyeceğiz" dedi.

        #Ağaçbaşı Turbalığı
        #Evliya Çelebi
        #Seyahatname
        #Dede Korkut Hikayeleri
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