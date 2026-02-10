Canlı
        Seydikemer Kaymakamı'nın polisi ve şoförü gözaltında

        Seydikemer Kaymakamı’nın polisi ve şoförü gözaltında

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada Seydikemer Kaymakamı'nın koruma polisi ve şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:56 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:56
        Seydikemer Kaymakamı'nın polisi ve şoförü gözaltında
        Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seydikemer Kaymakamı’nın koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Öte yandan Muğla Valiliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, gözaltına alınan iki personelin görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

