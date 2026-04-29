        Seyhan'da kadın muhtardan "paralel muhtarlık" tepkisi | Son dakika haberleri

        Kadın muhtardan Seyhan Belediyesi'ne "paralel muhtarlık" iddiasıyla tepki

        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan hizmet noktası, Muhtar Saniye Çelik'in tepkisine neden oldu. Söz konusu birimin muhtarlığa alternatif olarak kurulduğunu iddia eden Saniye Çelik, "Seçilmiş muhtarı yok sayarak mahallede paralel bir yapı oluşturuluyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Adana'nın Seyhan Belediyesi Pınar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir parka konteyner yapı ile "hizmet noktası" kurdu. 2009 yılından bu yana Pınar Mahallesi Muhtarlığı yapan Saniye Çelik, kurulan hizmet noktasına tepki gösterdi.

        İHA'nın haberine göre, muhtar Saniye Çelik, mahalleye kurulan hizmet noktasına ilişkin şunları söyledi:

        "Buraya paralel bir muhtarlık koyarak mahalle sakinlerimize 'şikâyetlerinizi buraya yapın' diyorlar. 2009 yılından bu yana 4 dönemdir bu mahallenin muhtarıyım. Mahalledeki bütün sıkıntıları belediyenin ilgili kurumlarına anında gönderiyorum. İki yıldan bu yana hizmet yapmayan bir belediye ile karşı karşıyayız. Asli görevlerini yapmayıp halkımızı ve bizi zor durumda bırakan bir belediye var.

        Bizim bir sorunumuz yok ama onların bize bir kastı var. Seçilmiş bir muhtara, halkın iradesine karşı koyup 'seni biz dikkate almıyoruz' diyerek karşımıza böyle bir yer koydular. Mahallemizde bulunan bir parkın içerisine konteyner koyarak şahsıma karşı güç gösterisinde bulunuyorlar. Böyle yaparak bizi taciz ediyorlar. Halkın seçtiği muhtarı yok sayıyorlar.

        Asli görevlerini yapmayan belediyeye karşı başvurularım ve dilekçelerim dikkate alınmadığı için eylemler yapmaya başladım. Gece fenerle yola çıkarak soranlara 'belediye başkanımızı arıyoruz' dedim. Bu eylem sonrası baktım ki yine hizmet yok. Daha sonra fiilen ölmüş bir belediye hizmet yapamaz diyerek tabutlu bir eylem yaptım. Bir tabut getirerek eylemde bulundum. Maalesef o da işe yaramadı. En son kendileri, muhtarlığıma karşı tepki olarak yeni yeri açtılar. 'Muhtara gitmeyin, bize gelin' demeye başladılar."

        Mahalle sakinlerinden Tayfun Günay ise hizmet noktasının amacına uygun kullanılmadığını iddia ederek, "Buraya sabah 10-11 kişi gelip biraz durup, daha sonra dağılıyorlar. Kahvelere gidip oyun oynuyorlar. Akşam olduğu zaman hepsi buraya tekrar toplanıyor. Bir hizmet amacıyla değil, istihdam oluşturmak amacıyla burayı kurmuşlar" dedi.

        Hizmet noktasında görevli İsmail Tilhe ise, "Bizim kendisiyle hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu mahallede seçilmiş bir muhtardır. Biz çalışanız ve belediyemiz buraya bir hizmet noktası kurdu. Biz de geldik, burada hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

