Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' adlı mega yatı, bugün öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrüklü limana demir attı.

İzmir'in Aliağa ilçesinden getirtilen tankerlerle lüks yata, 130 bin litre 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yaptı. Ayrıca 5 minibüs dolusu yiyecek ikmaliyle harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İkmal ardından mürettebat mega yattaki yelkenli, sürat teknesi ve jet ski gibi spor aletlerini çıkartarak bakımlarını yaptı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütüldüğü görüldü.

Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim, akrabalarının yanı sıra ortak iş yaptığı İtalyan ve Hindistanlı misafirleri olduğu bildirildi.

270 milyon pound değerindeki muazzam yat, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi. Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor.

Mega yatın ikmal ardından rotasının neresi olduğu hakkında bilgi verilmedi. Lüks yatın fotoğrafını çekmek için gelen tekne ve yatlar güvertede bulunan güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.

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