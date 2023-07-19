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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyir halinde ölümden döndüler!

        Seyir halinde ölümden döndüler: Büyük bir acı yaşayabilirdik

        Tokat'ta iki çocuklu aile, hafif ticari araçla seyir halindeyken maganda kurşunu şoku yaşadı. Bir anda araca taş fırlatılması gibi bir ses geldiğini duyan sürücü Oğuz Yıldırım, aracı kenara çekip kontrol ettiğinde mermi iziyle karşılaştı. Yıldırım, "Mermi direkt bana gelebilirdi, 4 kişi bir anda hayatımızı kaybedebilirdik, büyük bir kaza geçirebilirdik. Çocuğuma ya da eşime de gelebilirdi" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:43
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        Seyir halinde ölümden döndüler!
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        Tokat'ta seyir halindeki araçta, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

        Kentte bir sağlık merkezinde ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapan Oğuz Yıldırım'ın (44) kullandığı, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu hafif ticari araca, Kemer Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti.

        "MERMİ OLDUĞU KESİNLEŞTİRİLDİ"

        Mermi, otomobilin ön kaputunu deldi. Oğuz Yıldırım, seyir halindeyken bir anda araca taş fırlatılması gibi bir ses geldiğini söyledi. Aracı yol kenarına çekip incelediğinde ön tarafına mermi gibi bir cisim isabet ettiğini gördüğünü anlatan Yıldırım, "Sonra gereken yerlere durumu bildirdik. Gelinip bakıldı, yorgun mermi olduğu kesinleştirildi" dedi.

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        "BÜYÜK BİR ACI YAŞAYABİLİRDİK"

        Olayda kimsenin zarar görmemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Yıldırım, "Mermi direkt bana gelebilirdi, 4 kişi bir anda hayatımızı kaybedebilirdik, büyük bir kaza geçirebilirdik. Çocuğuma ya da eşime de gelebilirdi. Yani büyük bir acı yaşayabilirdik. Herkesten ricamız, silahları olur olmaz yerlerde ateşleyip kimsenin canını yakmasınlar" diye konuştu.

        "ALLAH SİLAHI OLUR OLMAZ KULLANAN HERKESE AKIL VERSİN"

        Birkaç yıl önce Erbaa ilçesinde genç bir kızın yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Biz de olabilirdik. Üzüntülüyüz ama canımız sağ, bu yüzden mutluyuz. Mala gelsin cana geleceği yerde. Allah silahı olur olmaz kullanan herkese akıl versin" ifadesini kullandı.

        #tokat haberleri
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