Şeyma Subaşı'nın makyajsız paylaşımı sosyal medya olay oldu. Kimi takipçileri Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını beğenirken kimi takipçileri ise fotoğrafı beğenmedi.



"MAKYAJSIZ" AKIMINA UYDU



Şeyma Şubaşı'nın makyajsız fotoğrafını değerlendiren takipçileri, makyajsız fotoğrafıyla Instagram'ın akımlarından biri olan "No make up" akımına uyduğu yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını eleştirilirken bazı takipçileri ise çok beğendi. Paylaşımı beğenen takipçileri, "Doğal güzelliğiyle büyüledi" yorumunu yaptı.

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