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Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı'nın adı Deren Talu'dan sonra bir aşk dedikodusuna daha karışmış ve Itır Esen ile anılmıştı. Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.