Şeyma Subaşı'nın pozunun altına bir takipçisinden: "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" şeklinde bir yorum geldi. Fenomen isim bu yorum karşısında: "Normal değil mi böyle olması... Saygı duymak lazım." şeklinde yanıt verdi.