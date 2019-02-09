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Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hırs göndermeli bir fotoğraf yayınladı. Şeyma Subaşı paylaşımına, "Hırsın ne demek olduğunu anlatan en güzel fotoğraf. Hırs adamın gözünü kör eder! Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider yüz kızarır." notunu ekledi. Sosyal medyada bu yorum, Acun Ilıcalı'ya bir gönderme olarak yorumlandı.