Şeyma Subaşı, daha sonra bir takipçisinin yazdığı "Çok üzgünüm senin adına. Melisa bu dönemlerini, bu yaşlarını tekrar yaşamayacak ve sen annesi olarak yanında değilsin. Canım benim, sen ruhu güzel kadınsın... Umarım ayrılmamak üzere birleşirsiniz" mesajını yayınladı. Subaşı, "Bütün destekleriniz ve dualarınız için amin diyorum" ifadelerini kullandı.