Şeyma Subaşı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun bir süredir yurt dışında tatilde olan Şeyma Subaşı, tatilden döner dönmez, yoğun bir tempoya girdi.

İstanbul'daki işlerini takip eden Subaşı, tek başına geldiği alışveriş merkezinde iş arkadaşları ile bir araya geldi. Yeni projeleri olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı, bu konu hakkında bilgi vermekten kaçındı. İş arkadaşları ile uzun süren bir toplantı gerçekleştiren Subaşı, öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinden akşam üzeri ayrıldı.

Bayram öncesi kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Subaşı, bayramda kızı Melisa ve ailesi ile birlikte Bodrum'da olacağını söyledi.