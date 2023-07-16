Seyyanen zam ne zaman yatacak? 2023 memur maaşı tablosu ile seyyanen zam ne kadar?
Memur maaşları yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı ve seyyanen zam oranında yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ile en düşük memur maaşı da 22 bin 17 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda "Seyyanen zam bir aylık mı, her ay verilecek mi? Memur maaşı seyyanen zamlar ne zaman yatacak?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 Temmuz seyyanen zam ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...
Memurlar Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. Memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar. Peki, seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? 2023 memur maaşı seyyanen zam ne zaman yatacak? İşte, konuya dair detaylar...
MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.
SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?
Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurların maaşları 15 Temmuz’da yüzde 17.55 zamlı olarak ödenecek. Memurların yüzde 17.55’lik maş zammına ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farkları daha sonra ek bordro ile hesaplarına yatırılacak. Bu ek bordroyla memurlara ayrıca temmuz maaşlarına ilişkin 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam da ödenecek.
SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?
Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.
Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran ve memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor.
2023 MEMUR MAAŞLARI TABLOSU