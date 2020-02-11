Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman'ın başrollerini paylaştığı 'İzmir'in Kızları', Uniq Hall'de sahnelendi.

Kendi şarkılarından hazırlanan 'İzmir'in Kızları'nı ilk kez seyreden Sezen Aksu, oyun sonrasında bir araya geldiği oyuncuları kutlayarak "Son derece bizden, sıcak, sarıp sarmalayan bir Ege hikâyesi seyrettim. Özgün, özenli ama özentisiz olması çok değerli. Kişisel olarak karmakarışık duygular içinde seyrettim. Güldüm, ağladım... Doğal olarak üstüme anılar yağdı; tabii Mustafa Oğuz'un da... Bu arada, kendi söylediği şarkılara hislenen şarkıcı durumuna düşmekten dolayı biraz mahcup oldum mu? Oldum. Yönetmeni ayrıca kutlamak isterim. Bir kadın yönetmenin elinden çıkması beni çok etkiledi. Senaryoyla şarkıların örgüsü de çok iyi düşünülmüştü. Prodüksiyon, oyunculuklar; hepsi çok başarılıydı. Bir kere kadınlık anlayışı çağdaş, aydınlık; hikâye bizden. Daha ne olsun. Herkesin ellerine, emeğine sağlık..."

Serdar Saatman'ın yazdığı, Gaye Çankaya'nın rejisiyle sahneye konan 'İzmir'in Kızları', bir Ege kasabasını İstanbul'a taşırken, güçlü aşk, aile ve dostluk temalarıyla izleyenleri kendi yaz anılarında nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.