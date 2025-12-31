Habertürk
        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızlar - Futbol Haberleri

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızlar

        Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, 2025-2026 sezonunun sonunda birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kariyerlerine nasıl devam edecekleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 31.12.2025 - 18:22 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:22
        Dünya Futbolunda 2025-2026 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.

        İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular:

        Fabinho - Al Ittihad - 13 milyon Euro

        Matheus Pereira - Cruzeiro - 14 milyon Euro

        Souffian El Karouani - Utrecht - 15 milyon Euro

        Yves Bissouma - Tottenham - 15 milyon Euro

        Rico Henry - Brentford - 15 milyon Euro

        Rodrigo De Paul - Inter Miami - 15 milyon Euro

        Leon Goretzka - Bayern Münih - 15 milyon Euro

        Óscar Mingueza - Celta Vigo - 18 milyon Euro

        Vitaly Janelt - Brentford - 18 milyon Euro

        John Stones - Manchester City - 18 milyon Euro

        Ryan Sessegnon - Fulham - 20 milyon Euro

        Harry Wilson - Fulham - 20 milyon Euro

        Julian Brandt - Borussia Dortmund - 20 milyon Euro

        Serge Gnabry - Bayern Münih - 20 milyon Euro

        Marcos Senesi - Bournemouth - 22 milyon Euro

        Weston McKennie - Juventus - 22 milyon Euro

        Quinten Timber - Feyenoord - 25 milyon Euro

        Vitaliy Mykolenko - Everton - 25 milyon Euro

        Ruben Neves - Al Hilal - 25 milyon Euro

        Mike Maignan - Milan - 25 milyon Euro

        Bernardo Silva - Manchester City - 27 milyon Euro

        Dusan Vlahovic - Juventus - 35 milyon Euro

        Ibrahima Konate - Liverpool - 50 milyon Euro

        Marc Guehi - Crystal Palace - 55 milyon Euro

        Dayot Upamecano - Bayern Münih - 70 milyon Euro

