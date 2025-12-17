Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SGK 1000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? SGK personel alımı branş dağılımı olacak?

        SGK 1000 personel alımı yapıyor! SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, SGK 1000 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Personel alımında mülakat olmayacak, atamayı ÖSYM yapacak. Peki, "SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?" İşte 2025 SGK personel alımı başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SGK 1000 personel alımı yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "SGK'ya bin yeni sözleşmeli personel ve 100 Müfettiş Yardımcısı alacağız" ifadelerini kullandı. Peki, "SGK 1000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? SGK personel alımı branş dağılımı olacak?" İşte detaylar...

        2

        SGK 1000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        SGK 1000 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklam gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        4

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

        5

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 9-18 Mart 2026 döneminde yapılacak.

        Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026'da, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

        6

        SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

        - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

        (01.01.1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

        - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

        - En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari

        bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik

        mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım

        mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme

        mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

        edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

        - Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez

        katılmış olmak.

        - Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca

        yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış

        olmak.

        - ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk,

        siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18,

        KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi

        birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

        sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının virgülden

        sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla olması

        halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

        ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; endüstri

        mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği,

        makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri

        mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik

        mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi

        birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

        sıralamasına göre ilk 250 (iki yüz elli) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının

        virgülden sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla

        olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

        - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

        - Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

        Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu

        sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici