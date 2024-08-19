SGK 39 İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDI!

SGK, 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

"1 adet grip aşısı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, 2 adet kronik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere 30'u yerli, 9'u ithal ürün geri ödeme kapsamında alındı. Hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz."