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        Haberler Bilgi Ekonomi SGK 39 ilacı ödeme listesine aldı! SGK hangi ilaçları geri ödeme listesine aldı, ödeme listesine dahil edilen ilaç listesi

        SGK 39 ilacı ödeme listesine aldı! SGK geri ödemeye dâhil edilen ilaç listesi

        SGK, 30'u yerli, 9'u ithal olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, SGK hangi ilaçları ödeme listesine dahil etti, listede hangi ilaçlar var? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:41
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından 39 ilacın daha ödeme listesine dâhil edildiğini duyurdu. Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı. Peki, hangi ilaçlar SGK ödeme listesine alındı? İşte, detaylar...

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        SGK 39 İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDI!

        SGK, 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

        "1 adet grip aşısı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, 2 adet kronik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere 30'u yerli, 9'u ithal ürün geri ödeme kapsamında alındı. Hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz."

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        HANGİ İLAÇLAR SGK ÖDEME LİSTESİNE ALINDI?

        SGK, ödeme listesine aldığı 39 ilacın listesini paylaştı. Aşağıdaki linkten ödeme listesine alınan ilaçlara ulaşabilirsiniz.

        SGK TARAFINDAN ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLARIN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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