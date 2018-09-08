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SGK'dan hacizli malların iadesinde kolaylık

Vergi dairelerinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) borçlar dolayısıyla haciz konulan menkul ve gayrimenkullerin iadesi için kolaylık sağladı. Peki, SGK’nın koydurduğu haciz nasıl kaldırılabilecek? Borcun tamamı kapatılmasa da haciz kaldırılabilecek mi? Aynı mala tekrar haciz konulabilecek mi?

08.09.2018 - 02:24 | Güncelleme:

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ocak ayında Amme Alacakları Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası, borçlu mükelleflerin hacizli mallarının üzerindeki haczin kaldırılması için kolaylık sağlayacak. SGK’nın bu adımı, mallarının, gerçek değerinin çok altında icra yoluyla satılmasından yakınan mükellefleri rahatlatacak. Uygulamada, icra yoluyla satışa çıkartılan mallar değerinin çok altında satıldığı için mükellef hem malından oluyor, hem de borcunu ödeyemiyor.

BİÇİLEN DEĞERİN YÜZDE 10 FAZLASI

Sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezleri (SGM) tarafından haciz konulan menkul ve gayrimenkullerin üzerindeki haczin kaldırılabilmesi için ilk haciz koyan üniteye yazılı başvuru yapılacak. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının yanı sıra takip masraflarını ödeyen mükellefin malı üzerindeki haciz kaldırılacak.

Örneğin, borcundan dolayı malına Ulucanlar ve Rüzgarlı sosyal güvenlik merkezlerince haciz konulan Ankaralı bir mükellef, ilk haczi koyan Ulucanlar SGM’ye başvuru yapacak. Haczin kaldırılması için başvuru yapılması, borçla ilgili takip işlemlerini durdurmayacak.

DAVA AÇMAMA KOŞULU

Bu haktan yararlanabilmek için hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi koşulu aranacak.

Doğrudan mükellefin hacizli malının yanı sıra mükellef lehine üçüncü şahıslarca teminat gösterilen menkul ve gayrimenkuller için de haczin kaldırılması başvurusu yapılabilecek.

Davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek, herhangi bir sebeple incelenerek karara bağlanması halinde bu karar hükümsüz sayılacak.

ÖDENECEK MİKTAR, TOPLAM BORCU AŞAMAYACAK

Mükellefin 50 bin liralık borcuna karşılık 100 bin liralık aracına haciz konulmuşsa, vatandaş sadece 50 bin lira ve varsa takip masrafını ödemek suretiyle haczi kaldırabilecek. Hacizli mala biçilen değer ve yüzde 10 fazlası borçtan fazla ise yalnızca borç miktarı ile varsa takip masrafı kadar ödeme talep edilecek.

BORCUN KAPANMASI ŞARTI YOK

Sağlanan en önemli kolaylık, hacizli malı kurtarmak için ödenen toplam tutar borcu kapatmaya yetmese bile haczin kaldırılacak olması. Örneğin, 200 bin liralık borca karşılık arsasına 100 bin lira haciz konulan mükellef, yüzde 10 fazlasıyla 110 bin lira ve 2 bin lira tutarında takip masrafını ödediğinde haciz kaldırılacak. Buna karşılık, kalan 90 bin liralık borcun takip işlemleri devam edecek.  

TAKİP MASRAFLARI AYRICA ÖDENECEK

Hacizli mal üzerindeki haczin kaldırılmasının talep edilmesi durumunda, söz konusu mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi gerekecek. Hacizli malın cebren satılması durumunda bu mala ilişkin masraflar satış bedelinden düşülüyor. Kalan tutar da borca sayılıyor.

Yeni düzenlemede, takip masraflarını ödemek kaydıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın haczin kaldırılması sağlanacak. Ancak, birden fazla ünite tarafından takip masrafı yapılmışsa hepsinin ödenmesi gerekecek.

DEĞER TESPİTİ YAPILACAK

Değer tespiti, haczedilen mal gayrimenkul ise uzman gerçek veya tüzel kişilerin hazırlamış olduğu kıymet takdir komisyonu raporu dikkate alınarak gayrimenkul satış komisyonunca; menkul mal ise bilirkişiye biçtirilen değerin esas alınması suretiyle menkul satış komisyonunca yapılacak. Komisyonlar, bilirkişilerin raporunu kabul etmezse yeniden rapor istenebilecek.

ÜÇ AY BOYUNCA YENİDEN HACZEDİLEMEYECEK

Haczi kaldırılan mala, üç ay boyunca yeniden haciz işlemi yapılamayacak. Ancak, gerektiğinde ihtiyati haciz konulabilecek. Haczi kaldırılan mal, üçüncü şahıslar tarafından SGK borçlusu lehine teminat olarak gösterilen bir mal ise üçüncü şahsın devlete olan borçları için üç aylık sürenin dolması beklenmeden aynı mala haciz konulabilecek.

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