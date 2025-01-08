YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİ YASAKLANDI MI?

Pluxee'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024'te SGK tarafından yayınlanan 2024/17 sayılı genelgeyle yemek kartları, kullanım alanları değişmeden SGK priminden yüzde 100 muaf hale geldi.

Bu kararla yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacak, sadece nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlarla yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, SGK tarafından yayınlanan son genelgeyle çalışanlarına yemek kartıyla ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin artık prim ödemeyeceğinin kesinleştiğini belirterek, "Danıştay tarafından iptal edilen SGK'nın 2022 tarihli genelgesindeki ayni yemek yardımlarından prim alınmasından yeni genelgeyle vazgeçildi." değerlendirmesinde bulundu.