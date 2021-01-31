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SGK'nın geri ödeme listesinde 8 bin 933 ilaç bulunuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),2020 yılında ilaç için 48,6 milyar lira ödeme yaptı. Kurumun geri ödeme listesinde 824'ü kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 8 bin 933 ilaç bulunuyor. Bedeli ödenen ilaçlar arasında ödeme miktarına göre 6,4 milyar lira ile kalp-damar hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer aldı

SGK geçen yıl ilaca 48,6 milyar lira ödedi
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları taramayı ve geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 933 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8 bin 557'si Türkiye'de ruhsatlı durumdayken, 376'sı yurt dışından tedarik ediliyor. Listedeki ilaçların 824'ü kanser tedavisinde kullanılıyor.

KANSER anser ve diyabet ilaçlarına 10 milyar lira harcandı

SGK'nin, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri geliyor. İlaç için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen Kurumun, 2020 yılındaki harcaması 48,6 milyar lira oldu.

Bedeli ödenen ilaçlar arasında ödeme miktarına göre 6,4 milyar lira ile kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer aldı.

Bu grubu sırasıyla 5,6 milyar lira ile kanser, 4,7 milyar lira ile diyabet, 4,6 milyar lira ile enfeksiyon hastalıkları, 2,7 milyar lira ile astım-KOAH, 2,5 milyar lira ile ağrı, 2,3 milyar lira ile oral beslenme destek tedavileri için kullanılan ilaç grupları izledi.

Kurumun, 2021 yılı bütçesine göre ilaca 59,2 milyar lira ödeme yapılması öngörülüyor.

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