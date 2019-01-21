Sosyal güvenceye sahip olanlar, emeklilik için gün sayanlar, düzenli olarak primlerini kontrol etmek isteyenlerin SGK merkez ya da müdürlüklerine gerek kalmadan, internet üzerinden bilgi edinebilmektedirler. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların bilgilendirilmesi amacında bir hizmet vermektedir. Bu hizmet, doğru bilgilendirmeyi sağlarken, sigorta kapsamında merak edilen tüm bilgiler öğrenilebilmektedir. Örneğin: sgk hizmet dökümü bilgileri içerisinde;

Primlerin ödendiği yıllar ve tutarları,

Gün sorgulama işlemleri,

İşe başlama tarihi,

Gibi konularda internet üzerinden bilgi alınabilmekte ve çıktısı dahi çıkarılabilmektedir. Fakat tek başına bugün tc kimlik no ile hizmet dökümü sorgulama işlemleri yapılmamaktadır. Bugün hizmet dökümü bilgilerini, almak isteyenlerin "http://www.turkiye.gov.tr" adresine girmeleri ve e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bu sayede, sgk hizmet dökümü sorgulama bilgilerine kolay yoldan erişilerek, prim dönemleri, gün sayısı ve diğer merak edilen hususlar hızlı bir şekilde öğrenilebilmektedir. Hizmet genel anlamda, vatandaşların hızlı ve kolay yoldan bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle bir dönem sgk gov tr hizmet dökümü sorgulama işlemleri yapılırken, artık yeni adresi, e-devlet kapısı olmuştur. Bunun içinde bir e-devlet şifresini her bireyin kendine ait olmak üzere edinmesi gerekmektedir. PTT şubelerine nüfus cüzdanları ile giden vatandaşlar, e-devlet şifresini kapalı bir zarf içerisinde alabilmektedirler.

E-devlet üzerinden sgk tc hizmet dökümü sorgulama ve e-devlet şifresi ile, hizmet dökümü bilgilerine ulaşmak isteyenler, bağlantıya tıklamalıdırlar. Sonrasında, e-Hizmetlere girerek buradan Sosyal Güvenlik Kurumunu seçmeleri gerekmektedir. Buradan bir dönem sgk gov tr hizmet dökümü alınan hizmet, e-devlet sistemi ile alınmaktadır. Bunun için;

SSK üzerinden hizmet dökümü görmek isteyenler, 4A Hizmet dökümü,

Bağkur üzerinden, 4B Ödeme Görme,

Emekli Sandığı üzerinden 4C İsteğe Bağlı Ödeme Görme

Bağlantılarına tıklamaları ve Kimliğimi Şimdi Doğrula butonlarına tıklayarak, e-devlet şifresi ve tc kimlik numarasını girmeleri gerekmektedir. Böylece sgk hizmet dökümü tc kimlik sorgulama işlemleri, e-devlet kapısı üzerinden şifre ile yapılarak, hizmet döküm bilgilerine ulaşılabilmektedir. Primlerin ödenip ödenmediği, işyerinin işe başlama girişini bildirip bildirmediği, emeklilik için gün sorgulama takibi, bu hizmet üzerinden detaylı bir şekilde yapılabilmektedir.