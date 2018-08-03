Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) yaş şartını dolduran SSK ve Bağkurlular eğer ki şart koşulan primleri ödeyemeyecek durumda ise SGK'ya başvurarak ödenmiş sigorta primlerini toplu para olarak iade alabiliyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu para hakkı, vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da (dul eşi, yetimi ve bakıma muhtaç anne-babası) tanınıyor.

Kısaca emekli olmak için doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi çözümler de yetersiz kalıyorsa SGK'den toplu olarak prim iadesi alabilirsiniz. İşte SGK para iadesi şartları ve sorgulaması...

SGK PARA İADESİ ŞARTLARI

Sigorta primlerini ödeme gücü bulunmayanlar bağlı bulunduğu SGK'ya dilekçe yazarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuruda aranan şartlar şunlardır;

1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak.

2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

SGK PARA İADESİ HESAPLAMASI

Para iadesi yapılırken çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması bu hesaplamanın dışında tutulur. Yani bu dönemler için SGK ödeme yapmaz. SGK para iadesi hesaplaması yapabilmek için SGK'nın toplu para yaptığı dönemler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Çünkü SGK 4A'lı çalışanlarda sadece belli dönemlerin geri ödemesini yapar. Daha detaylı anlatmak gerekirse;

4A (SSK) sigorta kolu için; için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.

4B (Bağkur) sigorta kolu için; tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

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