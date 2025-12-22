SGK personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 1000 personel alımı ne zaman?
SGK 1000 personel alımı yapacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sözleşmeli personel alımı için detayları duyurdu. SGK bünyesine yapılacak 1000 personel alımı için başvuru detayları ve kadrolar belli oldu. Peki SGK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
SGK personel alımı yapılacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte, SGK personel alımı başvuru detayları
SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.
Adaylar SGK personel alımı için başvuru tercihlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 tercih kılavuzuna göre yapacak.
SGK PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
SGK 1000 PERSONEL ALIMI İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında toplam 1000 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
575 Büro Personeli
(435 adet önlisans mezunu, 140 adet lisans mezunu)
275 Sözleşmeli Destek Personeli
(183 adet ortaöğretim mezunu, 92 adet önlisans mezunu)
100 Koruma Güvenlik Görevlisi
(tümü önlisans mezunu)
50 Teknisyen
(tümü mesleki ortaöğretim mezunu)