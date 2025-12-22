SGK personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 1000 personel alımı ne zaman?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.

Adaylar SGK personel alımı için başvuru tercihlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 tercih kılavuzuna göre yapacak.

