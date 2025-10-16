SGK personel alımı ne zaman? SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

- ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)

Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.