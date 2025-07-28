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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçını hakem belli oldu! - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçını hakem belli oldu!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:28
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        Shakhtar-Beşiktaş maçına İspanyol hakem!
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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

        Siyah-beyazlı takım, turun ilk maçında Tüpraş Stadı'nda rakibine 4-2 mağlup oldu.

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