UEFA KONFERANS LİGİ: Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı final ilk karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı sahasında ağırlıyor. Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale taşıyan beşinci Türk teknik adam olarak tarihe geçti. Hem Ukrayna ekibi hem de Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, rövanş öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Peki Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace, bu akşam (30 Nisan) Konferans Ligi yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Ukrayna’daki hava sahasının kapalı olması sebebiyle karşılaşma, Polonya’nın Krakow kentinde oynanacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çalacağı mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
