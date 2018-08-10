Shakhtar Donetsk - Vorskla-Naftohaz Poltava düellosu

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shakhtar Donetsk, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Vorskla-Naftohaz Poltava takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 6 puanlı Shakhtar Donetsk 3. sırada bulunuyor, Vorskla-Naftohaz Poltava 3 puana sahip ve 10. sırada. Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vorskla-Naftohaz Poltava, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Shakhtar Donetsk galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.10, Vorskla-Naftohaz Poltava galibiyet oranı 12.50. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.35 oranını kazandıracak.

Shakhtar Donetsk son hafta oynanan Dynamo Kyiv maçında 2-1 yenildi.

Vorskla-Naftohaz Poltava, Zorya Lugansk karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Shakhtar Donetsk, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Vorskla-Naftohaz Poltava, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vorskla-Naftohaz Poltava 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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