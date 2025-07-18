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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması - Futbol Haberleri

        Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, Ilves Tampere'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş karşılaşmasını da değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:39
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        Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Ilves Tampere'yi 6-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyerek ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktörü Arda Turan, 0-0 biten rövanş maçının ardından konuştu.

        Tulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Türk teknik adam, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum ve oyuna gösterdikleri ciddi yaklaşım ve özveri için onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

        Beşiktaş maçı ile ilgili görüşlerini de aktaran Arda Turan, fiziksel olarak iyi durumda olduklarını ve önümüzdeki günlerde temsilcimiz ile ilgili son analizleri tamamlayacaklarını vurguladı.

        UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki Beşiktaş - Shakhtar Donetsk eşleşmesinin ilk maçı 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da, rövanş maçı ise 31 Temmuz'da Shakhtar'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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