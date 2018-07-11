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İHA'nın haberine göre; Vodafone Park'ta vereceği konser için dün akşam İstanbul'a gelen Shakira, Tarabya'da ailesiyle birlikte kaldığı otelinden ayrıldı. Çocukları ve ailesiyle birlikte otelden çıkış yapan dünyaca ünlü şarkıcı, çıkışta günler öncesinden otel önünde kamp kuran hayranlarıyla selfie çekindi. Türkçe "Merhaba Türkiye ve güle güle" diyen Shakira, daha sonra tekneye binerek boğaza açıldı.