Shakira'nın konserinde salgın paniği

Shakira'nın ABD'nin New Jersey eyaletinde verdiği konser, salgın endişesine yol açtı. Sağlık yetkilileri, etkinliğin kızamık hastalığının yayılmasıyla bağlantılı olabileceği konusunda uyardı. Bunun üzerine Shakira'nın konserine giden hayranları, sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, aralarından biri, "Harika haber: Konsere git, hastalan" diye yazdı. Bir başkası, "Sanki endişelenecek yeterince şeyim yokmuş gibi" yorumunu yaparken, "Çok teşekkürler millet! Artık konserlere bile gidemiyoruz, sırada ne var?" diye öfkesini yansıttı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın yetkilileri, yaptıkları basın açıklamasında, 15 Mayıs'ta East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda Shakira'nın konserine katılan bir kişinin, çok sayıda personeli ve katılımcıyı hastalığa maruz bırakmış olabileceğini belirtti. Hava yoluyla bulaşan bir virüs olan kızamık, aşılarla önlenebilmesine rağmen dünyadaki en bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor.

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ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 15 Mayıs akşamı saat 7.30'dan ertesi gün sabah 1.00'e kadar stadyumda bulunan herkesin virüse maruz kalmış olabileceğini söyledi. Son aylarda, ABD'nin güney ve güneybatısındaki birçok eyalet kızamık salgınlarıyla karşı karşıya kaldı. Batı Teksas'ta düşük aşılama oranlarına sahip topluluklarda görülen bir salgın özellikle şiddetli oldu ve iki çocuk kızamık virüsünden öldü. New Mexico'da aşılanmamış bir yetişkinin de öldükten sonra enfekte olduğu anlaşıldı.