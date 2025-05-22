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        Haberler Dünyadan Shakira'nın konserinde salgın paniği - magazin haberleri

        Shakira'nın konserinde salgın paniği

        Shakira'nın ABD'nin New Jersey eyaletinde verdiği konser sonrası Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kızamık salgını oluşabileceği açıklaması yaptı. Yetkililerin virüslü bir seyirci olduğu yönündeki duyurusu, seyircileri hem öfkelendirdi hem endişelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:25
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        Konserde salgın paniği
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        Shakira'nın ABD'nin New Jersey eyaletinde verdiği konser, salgın endişesine yol açtı. Sağlık yetkilileri, etkinliğin kızamık hastalığının yayılmasıyla bağlantılı olabileceği konusunda uyardı. Bunun üzerine Shakira'nın konserine giden hayranları, sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, aralarından biri, "Harika haber: Konsere git, hastalan" diye yazdı. Bir başkası, "Sanki endişelenecek yeterince şeyim yokmuş gibi" yorumunu yaparken, "Çok teşekkürler millet! Artık konserlere bile gidemiyoruz, sırada ne var?" diye öfkesini yansıttı.

        ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın yetkilileri, yaptıkları basın açıklamasında, 15 Mayıs'ta East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda Shakira'nın konserine katılan bir kişinin, çok sayıda personeli ve katılımcıyı hastalığa maruz bırakmış olabileceğini belirtti. Hava yoluyla bulaşan bir virüs olan kızamık, aşılarla önlenebilmesine rağmen dünyadaki en bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor.

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        ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 15 Mayıs akşamı saat 7.30'dan ertesi gün sabah 1.00'e kadar stadyumda bulunan herkesin virüse maruz kalmış olabileceğini söyledi. Son aylarda, ABD'nin güney ve güneybatısındaki birçok eyalet kızamık salgınlarıyla karşı karşıya kaldı. Batı Teksas'ta düşük aşılama oranlarına sahip topluluklarda görülen bir salgın özellikle şiddetli oldu ve iki çocuk kızamık virüsünden öldü. New Mexico'da aşılanmamış bir yetişkinin de öldükten sonra enfekte olduğu anlaşıldı.

        Yetkililer, Kolombiyalı şarkıcının 15 Mayıs'taki konserindeki enfekte katılımcının gösteri sırasında nerede oturduğu veya nerelerde bulunduğu hakkında ayrıntıları paylaşmadı. Hastalığın yüksek bulaşıcılığı nedeniyle kızamık kapma riski altında olan konser seyircileri tedirgin. Ancak sağlık yetkilileri, şimdiye kadar hiçbir kızamık vakası bildirilmediğini belirtti.

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        ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, tek bir enfekte kişinin olduğu bir senaryoda, bu kişiyle yakın temasta bulunan aşılanmamış kişilerin yüzde 90'ı enfekte oluyor. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Shakira konserine katılan enfekte kişinin şehir dışından olduğunu belirtirken, daha önce aşı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

        Shakira'nın konser verdiği MetLife Stadyumu 50 bin kişi kapasiteli, ancak futbol maçları olduğunda seyirci sayısı 82 bin 500 kişiye kadar çıkabiliyor.

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        #Shakira
        #konser
        #kızamık salgını
        #virüs salgını
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