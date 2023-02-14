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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sharon Stone'un kardeşi hayatını kaybetti

Sharon Stone, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yeğeni River'in babası Patrick Joseph Stone'un vefat ettiğini açıkladı. Üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu, "Son birkaç yılda büyük kayıplar yaşadık" dedi

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  • Sharon Stone'un kardeşi Patrick Joseph Stone hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Sharon Stone'un kardeşi Patrick Joseph Stone'dan acı haber geldi. Patrick Joseph Stone'un geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi ünlü oyuncu Sharon Stone duyurdu.

    Kardeşinin vefatının ardından açıklama yapan Stone, "Herkese merhaba... Bu mesajla kardeşim Patrick Joseph Stone'un kalp krizinden ölümünü doğrularım" dedi.
  • Sharon Stone'un kardeşi Patrick Joseph Stone hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "11 AYLIKKEN KAYBETTİĞİMİZ RIVER'IN BABASIYDI"

    Sharon Stone, Patrick Joseph Stone'un 2021 yılında organ yetmezliği nedeniyle hayata veda eden 11 aylık olan River'ın babası olduğunu da belirtti.

    Ünlü oyuncu, kardeşinin, oğlu River'ın ölümünden sonra karısı Tasha, diğer oğlu Hunter ve kızı Caliee sayesinde hayata tutunmuş olduğunu da dile getirdi.
  • Sharon Stone'un kardeşi Patrick Joseph Stone hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "SON BİRKAÇ YILDA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADIK"

    Sharon Stone, takipçilerinden gelen destek mesajları için de teşekkür etti. Oyuncu, kendisi gibi ardı ardına acılar yaşayan başka takipçileri olduğunu da belirterek, "Son birkaç yılda büyük kayıplar yaşadık" şeklinde konuştu.

    Stone, sosyal medya hesabından kardeşi Patrick Joseph ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp, huzur içinde yatması dileğini de sözlerine ekledi.
  • Sharon Stone'un kardeşi Patrick Joseph Stone hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    HAYATA TUTUNAMAMIŞTI

    Patrick Joseph'in oğlu River, 2021 yılının ağustos ayında organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüş ancak hayata tutunamamıştı.

    Stone, o dönemde takipçilerinden dua etmelerini isteyip, bir mucize beklediklerini açıklamıştı. Fakat minik River için beklenen mucize gerçekleşmemişti. River, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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