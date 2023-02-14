"SON BİRKAÇ YILDA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADIK"



Sharon Stone, takipçilerinden gelen destek mesajları için de teşekkür etti. Oyuncu, kendisi gibi ardı ardına acılar yaşayan başka takipçileri olduğunu da belirterek, "Son birkaç yılda büyük kayıplar yaşadık" şeklinde konuştu.



Stone, sosyal medya hesabından kardeşi Patrick Joseph ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp, huzur içinde yatması dileğini de sözlerine ekledi.