Sharon Stone: Zengin kraliyet ailesinden gelmeme rağmen yoksulluk içinde büyüdüm

Drew Barrymore'un talk show programına konuk olan Sharon Stone, ailesinin geçmişiyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalarda yer edinen 67 yaşındaki Hollywood yıldızı, bir kraliyet ailesinin soyundan geldiğini, babasının varlıklı bir ailede büyüdüğünü, ancak eski aile kuralları nedeniyle hiçbir şeyi miras almadığını söyledi.

"BABAM MİRASTAN PAYINI ALMADI"

Stone, babasının, soylu ailesinden miras almaması nedeniyle yoksulluk içinde ve neredeyse hiçbir lüksü olmadan büyüdüğünü, bu durumun onu Pensilvanya'nın kırsal kesimlerinde düşük ücretli işlerde çalışmaya zorladığını anlattı.

New York'a taşınıp model olarak çalışmaya başlayana kadar paranın tadını hiç almadığını söyleyen Stone, "Babam inanılmaz derecede zengin bir aileden geliyordu. Aslında bir kraliyet ailesinden biriydi ve Amerika'ya geldi. Aile ağacına göre, Pennsylvania'daki ilk petrol sondajcılarıydılar" diye konuştu.

"Petrol kuyusu açıyorlarmış, kuyu patlamış, herkes ölmüş ve birdenbire büyükannem ve üç çocuğu da ortada kalmış" diyen Stone, "Parayı alamamışlar, çünkü para kadınlara gitmiyormuş. Kadınların hakları yok" diye ekledi.

"Para, büyük amcalarımın 18 yaşındaki en büyük erkek akrabasına gitmiş. Dolayısıyla 18 yaşında birinin tüm petrol parasını alması doğru değil" diyen Stone, ailesinin çalışmak zorunda kaldığını anlattı. "Büyükannem bir akıl hastanesinde hemşire olmaya gitmiş, kızını ve dört yaşındaki babamı da yanına alarak birinin ahırında yaşamaya başlamış" diyen oyuncu, "Sonra babam da çalışmış ve sonunda aile evini geri satın almış. O zamanlar burası harabe halindeki bir konakmış" diye belirtti.

"ANNEM, BABAMDAN DAHA YOKSULDU"

"Daha da kötüsünü yaşayan biri vardı" diyerek annesinden bahseden Stone, "Annem inanılmaz bir yoksulluktan geliyordu ve çocuk istismarı nedeniyle evinden alınmıştı. Dokuz yaşındayken birine hizmetçi, çamaşırcı, aşçı olarak verilmişti. 16-17 yaşlarında evlenene kadar böyle büyümüş. Küçük yaşlarından itibaren yetişkin gibiymiş" şeklinde konuştu.

"Ailemde çok fazla işlev bozukluğu vardı. Her iki ebeveynim de yarı yetim gibiydi, ikisi de Büyük Buhran dönemi insanlarıydı, bu yüzden ikisi de II. Dünya Savaşı krizi sırasında olağanüstü bir durumdaydı" diyen Stone, "Hiçbir şeye sahip olmayan yoksulluk içindeydiler" ifadesini kullandı.

BÜYÜK DEDESİ KRAL ŞARLMAN

Kral Şarlman'ın Stone'un 38'inci kuşak büyük dedesi olduğu biliniyor. Şarlman, ilk kutsal Roma İmparatoruydu. Modern Avrupa'yı yarattığı söylenen Şarlman, Frankların kralı olarak hüküm sürdü. 768'den 814'teki ölümüne kadar günümüz Fransa'sı topraklarında yaşayan Şarlman, Karolenj İmparatorluğu'nun hükümdarıydı.